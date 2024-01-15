Головная структура «Тинькофф банка» сменит юрисдикцию на российскую

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию с Кипра на остров Русский

Акционеры TCS Group — головной структуры «Тинькофф банка» — одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. Этот процесс не предполагает изменения ее структуры и не затрагивает активы и обязательства компании.

Согласно сообщению, TCS Group приступает к смене юрисдикции на Кипре и начинает регистрацию в России. Начиная с даты редомициляции, местом нахождения компании будет остров Русский во Владивостоке.

В апреле 2023 года бизнесмен Олег Тиньков продал 35-процентную долю в «Тинькофф Банке» компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. На момент продажи рыночная капитализация организации составляла 6,9 миллиарда долларов, и доля бизнесмена оценивалась примерно в 2,4 миллиарда долларов. Позже он заявил, что ему пришлось продать ее «за копейки».

Тиньков отказался от российского паспорта в октябре 2022 года из-за «несогласия с политикой российских властей». При этом он заявил, что считает себя патриотом и «настоящим героем» России.