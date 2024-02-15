Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

Белый дом: угроза нацбезопасности США не была придумана ради новой помощи Киеву

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти отказываются считать угрозу национальной безопасности из-за якобы планов России разместить ядерную бомбу в космосе выдуманной ради того, чтобы добиться продвижения запроса о новой помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Представитель американской администрации назвал «чепухой» соответствующую оценку Москвы.

Ранее президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой из-за якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности. Отмечается, что он поручил наладить дипломатические каналы по этому вопросу. Кроме того, глава США призвал активизировать работу в этом направлении с «союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает».