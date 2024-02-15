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23:12, 15 февраля 2024Мир

Белый дом отказался считать выдуманной угрозу нацбезопасности со стороны России

Белый дом: угроза нацбезопасности США не была придумана ради новой помощи Киеву

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти отказываются считать угрозу национальной безопасности из-за якобы планов России разместить ядерную бомбу в космосе выдуманной ради того, чтобы добиться продвижения запроса о новой помощи Киеву, сообщает РИА Новости.

Представитель американской администрации назвал «чепухой» соответствующую оценку Москвы.

Ранее президент США Джо Байден распорядился вступить в прямой диалог с Москвой из-за якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности. Отмечается, что он поручил наладить дипломатические каналы по этому вопросу. Кроме того, глава США призвал активизировать работу в этом направлении с «союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает».

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      Марина Совина
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