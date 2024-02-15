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22:29, 15 февраля 2024Мир

Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией

Байден распорядился вступить в прямой диалог с РФ из-за «угрозы нацбезопасности»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds / Global Look Press

Американский президент Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Москвой из-за якобы исходящей от России угрозы национальной безопасности. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, Байден поручил наладить дипломатические каналы по этому вопросу. «Он распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией», — добавил Кирби.

Кроме того, глава США призвал активизировать работу в этом направлении с «союзниками и партнерами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает».

Как отметили в пресс-службе, «угроза нацбезопасности» касается якобы разрабатываемого Россией «оружия против спутников».

Ранее ABC News опубликовал информацию о том, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе.

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      Марина Совина
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