Бывшему адвокату Улюкаева дали восемь лет колонии по делу о мошенничестве

«Ъ»: суд в Подмосковье дал 8 лет колонии экс-адвокату Улюкаева за хищение $1 млн

Одинцовский городской суд Подмосковья дал восемь лет колонии адвокату Дареджан Квеидзе, которая защищала бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Следственный комитет возбудил в отношении Квеидзе и еще одного адвоката Андрея Фоломейкина уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве в январе 2022 года. Их обвинили в хищении одного миллиона долларов (около 83 миллионов рублей), переданных для прекращения уголовного преследования учредителя строительной компании «Мануфактура-Юг» Игоря Строганова.

По данным следствия, Квеидзе и Фоломейкин узнали о расследовании уголовного дела в отношении Строганова и связались с его супругой. Женщине они пообещали организовать вынесение оправдательного приговора или обвинительного с минимальными сроками, ссылаясь на свои связи. За услуги адвокаты потребовали один миллион долларов.

После того, как в июне 2021 года Строганова признали виновным и приговорили к семи годам колонии со штрафом, его жена посчитала, что их обманули, и обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования дела выяснилось, что адвокаты не имели знакомых в суде и никак не могли повлиять на исход дела Строганова — их обоих приговорили к восьми годам колонии. Уточняется, что юристы уже обжаловали это решение.

«Ъ» уточняет, что Квеидзе ранее участвовала в рассмотрении дела в отношении Алексея Улюкаева, который в 2017 году получил восемь лет лишения свободы. Через пять лет экс-министр экономического развития России вышел из колонии по УДО.

