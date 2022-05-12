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Возвращение в Москву освободившегося из колонии Улюкаева сняли на видео

Экс-министр Улюкаев после выхода из колонии вернулся в московскую квартиру вместе с женой

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, освободившийся из тверской колонии после отбытия наказания за получение взятки, вернулся в Москву к семье. Telegram-канал SHOT снял на видео, как экс-заключенный вместе с женой заходят в элитный жилой комплекс «Золотые ключи 2», расположенный в долине Сетуньско-Раменского заповедника.

На кадрах Улюкаев с супругой заходят в жилой дом, затем выходят из лифта и входят в квартиру, внутри их ждут родные.

Ранее 12 мая сообщалось, что Улюкаев освободился из тверской колонии по УДО. Он провел в неволе пять с половиной лет из восьми, назначенных судом. Ему запрещено менять место жительства без разрешения ФСИН, также он должен ежемесячно отмечаться у инспектора.

Приговор экс-министру вынес Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года. Помимо лишения свободы, его оштрафовали на 130 миллионов рублей. Он признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение приватизации «Башнефти». 31 марта 2018 года экс-министра этапировали в место отбывания наказания.

Любовь Ширижик
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