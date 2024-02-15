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20:43, 15 февраля 2024Ценности

Девушки вышли на подиум со скотчем вместо одежды на Неделе моды

Фото: Arun Nevader /Getty Images for Art Hearts Fashion

Модели вновь прошлись по подиуму со скотчем на телах вместо одежды во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке, которая проходила с 9 по 14 февраля. Соответствующие фотографии публикует New York Post.

Манекенщицы приняли участие в шоу Angel Orensanz Foundation, организованного проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес. Фотографы запечатлели девушек со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини. На дефиле, помимо черной клейкой ленты, дизайнер использовал и цветной скотч.

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Известно, что гости могли приобрести билеты на вход, в том числе с проходом за сцену за 999 долларов (92 тысячи рублей).

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в социальных сетях. На данный момент модельер продает скотч, используемый им в работе, за 10 долларов (739 рублей). При этом стоимость лент ярких цветов составляет 30 долларов за рулон (2214 рублей).

В феврале 2023 года аналогичный показ Black Tape Project также состоялся в Нью-Йорке.

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      Карина Черных
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