Девушки вышли на подиум со скотчем вместо бикини на Неделе моды

Девушки вышли на подиум со скотчем вместо бикини на показе Black Tape Project в Нью-Йорке

Модели вновь прошлись по подиуму со скотчем на телах вместо бикини во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке. Соответствующие фотографии публикует Daily Mail.

Манекенщицы приняли участие в шоу проекта Black Tape Project, запущенного в 2018 году художником Джоэлем Альваресом. Фотографы запечатлели девушек со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини. На текущем дефиле, помимо черной клейкой ленты, дизайнер также использовал цветной скотч.

Согласно материалу, в шоу приняли участие такие модели, как Нина Йованович, Джуни Би, Тедди Мансуэт и другие популярные инфлюэнсеры. На размещенных кадрах видно, что все участницы вышли на подиум в босоножках, при этом визажисты нанесли на их лица макияж в нюдовых оттенках и мейкап в стиле smoky eyes.

Проект Black Tape Project запустил художник Джоэль Альварес с 2018 году. Марка, специализирующаяся на альтернативной моде, стала популярной в социальных сетях. На данный момент модельер продает скотч, используемый им в работе, за 10 долларов (739 рублей). При этом стоимость лент ярких цветов составляет 30 долларов за рулон (2214 рублей).

В феврале 2022 года аналогичный показ Black Tape Project состоялся в Нью-Йорке. Тогда дефиле провели в здании бывшего театра Зигфельда (Ziegfeld Ballroom). «Только что я прошлась по подиуму в честь Black Tape Project! Показать свое тело, которое я обожаю, ради творчества — большая гордость для меня!» — призналась одна из участниц шоу Абрил.