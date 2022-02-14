Модели вышли на подиум со скотчем на голых телах

Манекенщицы прошлись по подиуму в купальниках из скотча во время показа на Неделе моды в Нью-Йорке. Фотографии папарацци появились на сайте издания The Sun.

Известно, что дефиле состоялось в воскресенье, 13 февраля, в здании бывшего театра Зигфельда (Ziegfeld Ballroom). Модели приняли участие в шоу проекта Black Tape Project, запущенного в 2018 году художником Джоэлем Альваресом. Фотографы запечатлели девушек со скотчем на коже, который прикрывал части их тел и имитировал различные модели бикини.

«Только что я прошлась по подиуму в честь Black Tape Project! Показать свое тело, которое я обожаю, ради творчества — большая гордость для меня!» — призналась одна из участниц шоу Абрил (Abril) на своей странице в Instagram, где она поделилась кадрами с прошедшего показа.

В июле 2018 года бренд Black Tape Project представил летнюю коллекцию купальников из разноцветного скотча на показе Miami Swim Week во Флориде. Девушки вышли на подиум с наклеенными на голое тело аппликациями в виде разных моделей бикини. На некоторых из них были закрытые купальники из плотной черной изоленты, на других — из полупрозрачной клейкой ленты ярких оттенков.