В российском регионе пропала дорога

В Якутии после мощных осадков под снегом полностью пропала дорога

В Якутии после сильных осадков под снегом полностью пропала дорога, и коммунальщикам пришлось прорубать ее заново с помощью мощной техники. Кадры работы дорожных служб публикует Telegram-канал якутского казенного предприятия «Дороги Арктики».

На выложенных коммунальной службой кадрах видно, что техника пробивается сквозь огромный сугроб, который почти достигает капота одного из самых крупных и мощных тракторов — «Кировца». Однако несмотря на тяжелые погодные условия и очень большую высоту снега, техника уверенно идет сквозь заносы.

Другое видео борьбы со снегом в регионе коммунальщики подписали фразой «колымский вайб».

Ранее сообщалось о мощном снегопаде, накрывшем и Москву. Только за утро 15 февраля в городе выпала треть месячной нормы осадков.