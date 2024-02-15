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14:55, 15 февраля 2024Среда обитания

На Москву обрушился рекордный снегопад

Mash: снегопад в Москве станет рекордным за десятки лет

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В четверг, 15 февраля, на Москву обрушился мощный снегопад. Синоптики предполагают, что сугробы в столицы станут рекордными за десятки лет, передает Telegram-канал Mash.

По данным канала, только за утро в городе выпала треть месячной нормы осадков. Ожидается, что снег в столице будет идти весь день. Сотрудники коммунальных служб активно работают, чтобы облегчить ситуацию на пешеходных тротуарах и автомобильных дорогах. Отмечается, что накрывшая Москву погода — редкое явление. Вместе со снегом в столице фиксируется низкая температура воздуха, 12 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что на фоне снегопада такси в столице подорожало более чем в три раза. Высокие цены обусловлены серьезными пробками и высоким спросом на машины.

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      Александра Качан
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