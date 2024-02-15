Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:38, 15 февраля 2024Среда обитания

Такси в Москве подорожало в три раза из-за снегопада

РИА Новости: такси в Москве подорожало в три раза из-за снегопада

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На фоне сильного снегопада такси в Москве подорожало более чем в три раза. Об этом стало известно РИА Новости.

Цены выросли из-за повышенного спроса и серьезных пробок в условиях непогоды. В некоторых случаях цена увеличена в четыре-пять раз. Жители столицы также отмечают увеличение длительности поездки вдвое.

По данным на 8:30 по Москве, поездка на такси в 35-45 минут обойдется жителям столице минимум в две тысячи рублей, а в некоторых случаях — более чем в 2,7 тысячи. При этом в обычных условиях цены составляет около 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок до 10-15 минут составляет от 800 до тысячи рублей вместо 250-300 рублей. Чтобы доехать в Москву из Подмосковья сейчас придется потратить почти четыре тысячи рублей.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении гололедицы. Ледяные дожди снова пройдут в столице на грядущих выходных.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет добиваться переговоров между Россией и Украиной. Как это отразится на США и НАТО?

      Очереди на вход в аэропорт Шереметьево попали на видео

      Такси в Москве подорожало в три раза из-за снегопада

      Москве предсказали огромные сугробы

      Костомаров рассказал о занятиях спортом

      Найдено загадочно пропавшее 84 года назад вместе с капитаном судно

      Часть группировки ВСУ попала в окружение под Донецком

      Раскрыты причины болей в спине в зависимости от их расположения

      Белый дом пошутил над разбитым сердцем оппонента помощи Украине и получил ответ

      «Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше