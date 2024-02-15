РИА Новости: такси в Москве подорожало в три раза из-за снегопада

На фоне сильного снегопада такси в Москве подорожало более чем в три раза. Об этом стало известно РИА Новости.

Цены выросли из-за повышенного спроса и серьезных пробок в условиях непогоды. В некоторых случаях цена увеличена в четыре-пять раз. Жители столицы также отмечают увеличение длительности поездки вдвое.

По данным на 8:30 по Москве, поездка на такси в 35-45 минут обойдется жителям столице минимум в две тысячи рублей, а в некоторых случаях — более чем в 2,7 тысячи. При этом в обычных условиях цены составляет около 700-800 рублей. Стоимость коротких поездок до 10-15 минут составляет от 800 до тысячи рублей вместо 250-300 рублей. Чтобы доехать в Москву из Подмосковья сейчас придется потратить почти четыре тысячи рублей.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении гололедицы. Ледяные дожди снова пройдут в столице на грядущих выходных.