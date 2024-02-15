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10:18, 15 февраля 2024Среда обитания

Москвичей предупредили о возвращении гололедицы

Вильфанд: на выходных в Москву может вернуться гололедица

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

На выходных в Москву может вернуться ледяной дождь, а вместе с ним — гололедица. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Ожидается, что ледяной дождь пройдет местами в субботу, 17 февраля. В воскресенье осадки приобретут другой характер и выпадут в виде снега.

Вильфанд отметил, что прогноз поменялся — ранее предполагалось, что выходные в московском регионе окажутся холодными, однако теперь ожидается оттепель. «В ночь на субботу еще вполне зимняя холодная температура, а вот во второй половине дня уже будет значительное повышение температуры до оттепельных значений», — пояснил Вильфанд.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве будет держаться на уровне семь-девяти градусов мороза, в области — до 12 градусов мороза. Днем потеплеет до плюс двух. В воскресенье температура доставит от минус четырех до плюс одного градуса в ночное и дневное время.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в столице на следующей неделе. По его словам, в понедельник в Москву вернутся морозы.

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      Александра Качан
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