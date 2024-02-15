Экс-главу Минздрава российского региона заподозрили в оскорблении полицейских

В Тамбове экс-министра здравоохранения заподозрили в оскорблении полицейских

В Тамбове следователи начали процессуальную проверку в отношении теперь уже бывшего министра здравоохранения региона, заподозренного в оскорблении полицейских. Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной проверки стала появившаяся в интернете видеозапись, на которой на тот момент исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области использует в общении с сотрудниками ГИБДД нецензурную лексику и угрожает полицейским возможными проблемами. Проверка установит наличие в действиях экс-главы регионального Минздрава признаков преступления, подпадающих под статью об оскорблении представителя власти.

В СКР отметили, что проводится комплекс процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначено лингвистическое исследование для определения наличия или отсутствия в высказываниях лингвистических признаков оскорбления.

14 февраля стало известно, что нахамивший полицейским глава Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников подал в отставку.