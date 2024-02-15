Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 15 февраля 2024Силовые структуры

Экс-главу Минздрава российского региона заподозрили в оскорблении полицейских

В Тамбове экс-министра здравоохранения заподозрили в оскорблении полицейских

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Тамбове следователи начали процессуальную проверку в отношении теперь уже бывшего министра здравоохранения региона, заподозренного в оскорблении полицейских. Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной проверки стала появившаяся в интернете видеозапись, на которой на тот момент исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области использует в общении с сотрудниками ГИБДД нецензурную лексику и угрожает полицейским возможными проблемами. Проверка установит наличие в действиях экс-главы регионального Минздрава признаков преступления, подпадающих под статью об оскорблении представителя власти.

В СКР отметили, что проводится комплекс процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначено лингвистическое исследование для определения наличия или отсутствия в высказываниях лингвистических признаков оскорбления.

14 февраля стало известно, что нахамивший полицейским глава Минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников подал в отставку.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

      Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

      Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет в русских?

      В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

      В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

      Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры

      Экс-главу Минздрава российского региона заподозрили в оскорблении полицейских

      В ВСУ заявили о бессмысленности удержания Авдеевки

      Российский курьер побил силовика во время задержания за нарушение ПДД

      Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше