Материвший и обещавший испортить жизнь полицейских российский министр объяснился

Хамивший полиции глава минздрава Тамбовской области Овчинников подал в отставку

Нахамивший полицейским и угрожавший испортить им жизнь глава минздрава Тамбовской области Алексей Овчинников подал в отставку. Об этом сообщается на странице ведомства во «ВКонтакте».

Ранее в сети появилось видео, на кадрах которого министр заявляет сотрудникам, которые остановили его возвращавшуюся с охоты машину для проверки: «Я *** (напишу) на вас жалобы такие, ** (черт), что вы ** (очень удивитесь)». Врио министра несколько раз называл свою должность, добавляя, что «может организовывать охоту в любом районе».

Чиновник обвинил полицейских в том, что они грубо отобрали у него мобильный телефон, в досмотре без видимых причин и проведении мероприятий на морозе. Он объяснил, что в момент общения со стражами правопорядка почувствовал себя плохо, однако добавил, что ничто из перечисленного не оправдывает его.

«Я повысил голос и разговаривал в неподобающем тоне. Мне стыдно (...) В сложившейся ситуации, в силу неподобающего поведения, я принял решение об увольнении по собственному желанию», — объявил Овчинников.

Ранее сообщалось, что чиновника подозревали в незаконной охоте в связи с тем, что в машине с ним обнаружили подстреленных животных. В автомобиле также нашли охотничьи ружья. Возбуждено уголовное дело.