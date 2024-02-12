Министра российского региона заподозрили в браконьерстве

Полиция подозревает главу минздрава Тамбовской области в незаконной охоте

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной охоты после того, как в автомобиле с министром здравоохранения Тамбовской области Алексеем Овчинниковым нашли подстреленных животных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Днем 11 февраля сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра две машины — Toyota и Lada. В багажниках находились охотничьи ружья и разделанная туша косули. Охотники сказали, что едут с базы, расположенной рядом с деревней Лычное.

Там силовики обнаружили еще три туши, снегоход с полуприцепом, тепловизор и разделочную пилу.

В ноябре 2023 года сообщалось, что помощник временно исполняющего обязанности главы правительства Самарской области Антон Чередников стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве после того, как в его машине нашли туши кабанов, а сам он не смог предъявить разрешение на охоту. Полицейские установили, что Чередников с компанией охотился в неположенном месте.

