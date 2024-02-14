Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:25, 14 февраля 2024Россия

Намеки заподозренного в браконьерстве министра попали в сеть

Mash опубликовал кадры разговора главы Минздрава Тамбовской области с ГИБДД

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В сети появилась видеозапись разговора подозреваемого в браконьерстве главы Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова с сотрудниками ГИБДД. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как министр несколько раз называет свою должность, добавляя, что «может организовывать охоту в любом районе». Кроме того, в ходе разговора он также неоднократно намекал на возможные последствия, с которыми могут столкнуться остановившие его сотрудники. При этом чиновник не стеснялся использовать обсценную лексику.

Ранее стало известно, что Овчинникова подозревают в незаконной охоте в связи с тем, что в машине с ним обнаружили подстреленных животных. В автомобиле также нашли охотничьи ружья. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Готовы отступать. Новый главком ВСУ назвал условие для оставления позиций украинской армией

      Намеки заподозренного в браконьерстве министра попали в сеть

      Женщина «ожила» за несколько минут до собственной кремации

      Мужчины поделились секретами быстрой готовности к сексу после оргазма

      Эстония заявила о возможном закрытии границы с Россией

      Военкор рассказал о потерях украинской армии

      В ДНР начали проверку из-за выброшенного на свалку груза для бойцов СВО

      Путин поздно вечером прибыл в Кремль

      22-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась с голой грудью для журнала

      Канада попросила дополнительное время для ответа по делу эсэсовца Хунки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше