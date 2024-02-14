Намеки заподозренного в браконьерстве министра попали в сеть

Mash опубликовал кадры разговора главы Минздрава Тамбовской области с ГИБДД

В сети появилась видеозапись разговора подозреваемого в браконьерстве главы Минздрава Тамбовской области Алексея Овчинникова с сотрудниками ГИБДД. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как министр несколько раз называет свою должность, добавляя, что «может организовывать охоту в любом районе». Кроме того, в ходе разговора он также неоднократно намекал на возможные последствия, с которыми могут столкнуться остановившие его сотрудники. При этом чиновник не стеснялся использовать обсценную лексику.

Ранее стало известно, что Овчинникова подозревают в незаконной охоте в связи с тем, что в машине с ним обнаружили подстреленных животных. В автомобиле также нашли охотничьи ружья. Возбуждено уголовное дело.