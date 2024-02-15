Глава Минобороны Грузии обвинил президента страны в деструктивной политике

Глава Минобороны Грузии обвинил президента Зурабишвили в деструктивной политике

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани считает, что президент страны Саломе Зурабишвили была проинструктирована быть деструктивной ко всем процессам страны, его слова передает Sputnik Грузия.

«Думаю, что Саломе Зурабишвили уже получила инструкции быть полностью деструктивной по отношению к любым процессам, которые должны произойти в нашей стране в течение 2024 года», — заявил глава Минобороны.

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» считают, что президент планирует стать главой радикальной оппозиции в связи с парламентскими выборами осенью 2024 года.

Так же Чиковани считает, что несмотря на то, что у Зурабишвили нет электоральной поддержки, у нее остается возможность дискредитировать процессы и выборы в стране из-за своей должности.

Ранее лидер правящей партии Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Саломе Зурабишвили в предательстве. «Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии», — сказал он.