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15:45, 15 февраля 2024Бывший СССР

Лидер правящей партии Грузии обвинил президента Зурабишвили в предательстве

Гарибашвили: президент Зурабишвили совершила предательство в глазах нашей партии
Ираклий Гарибашвили

Ираклий Гарибашвили . Фото: Juan Medina / Reuters

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в совершении предательства и нарушении конституции страны. Его высказывание передает РИА Новости.

«Она неоднократно нарушила конституцию и продолжает это делать. Стыдно, когда так ведет себя женщина, которая выросла в Европе, и президент, которого привел к власти основатель нашей партии», — сказал он.

Гарибашвили добавил, что рейтинг Зурабишвили составлял один процент, и «Грузинская мечта» сделала ее президентом. «Саломе Зурабишвили совершила предательство в глазах каждого члена нашей партии», — заявил он.

«Она сама решила стать радикальной, встать на сторону экстремистской оппозиции. Она вместе с оппозицией будет отмечать большое поражение», — заключил лидер партии.

Ранее депутат от правящей партии Бека Давитулиани заявил, что Зурабишвили стремится не к созданию оппозиционного объединения за евроинтеграцию, а к тому, чтобы стать руководителем штаба «радикальной оппозиции».

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      Алевтина Запольская
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