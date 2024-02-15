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11:24, 15 февраля 2024Культура

Известная оперная певица перевела мошенникам почти миллион рублей

Оперная певица Казарновская перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известная российская оперная певица Любовь Казарновская перевела мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Изначально артистке написал ее коллега, который рассказал, что ее персональные данные были украдены злоумышленниками и в скором времени с ней свяжутся сотрудники спецслужб. Позже Казарновской позвонил мужчина, который представился работником ФСБ. Он рассказал, что сбережения исполнительницы в размере 895 тысяч рублей ушли на счет украинского террориста, который находится в розыске в Российской Федерации.

Мошенник заявил, что певица еще может спасти свои деньги и сохранить репутацию — для этого ей нужно было снять средства в офисе банка и перевести их на безопасный счет. Казарновская последовала указаниям, а потом узнала, что аккаунт ее коллеги все это время был взломан. Тогда артистка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Любовь Казарновская являлась членом жюри музыкального конкурса «Евровидение» и шоу «Один в один!» на Первом канале. Помимо этого, она выступала на сценах «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке и миланского театра «Ла Скала».

Ранее российская актриса и звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская стала жертвой мошенников.

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      Анастасия Астахова
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