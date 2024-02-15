Известная оперная певица перевела мошенникам почти миллион рублей

Оперная певица Казарновская перевела мошенникам почти 900 тысяч рублей

Известная российская оперная певица Любовь Казарновская перевела мошенникам почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Изначально артистке написал ее коллега, который рассказал, что ее персональные данные были украдены злоумышленниками и в скором времени с ней свяжутся сотрудники спецслужб. Позже Казарновской позвонил мужчина, который представился работником ФСБ. Он рассказал, что сбережения исполнительницы в размере 895 тысяч рублей ушли на счет украинского террориста, который находится в розыске в Российской Федерации.

Мошенник заявил, что певица еще может спасти свои деньги и сохранить репутацию — для этого ей нужно было снять средства в офисе банка и перевести их на безопасный счет. Казарновская последовала указаниям, а потом узнала, что аккаунт ее коллеги все это время был взломан. Тогда артистка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Любовь Казарновская являлась членом жюри музыкального конкурса «Евровидение» и шоу «Один в один!» на Первом канале. Помимо этого, она выступала на сценах «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке и миланского театра «Ла Скала».

Ранее российская актриса и звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская стала жертвой мошенников.