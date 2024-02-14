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18:51, 14 февраля 2024Культура

Звезда «Кадетства» стала жертвой мошенников

Мошенники взломали аккаунт актрисы Ланской и подделали ее голос с помощью ИИ
Валерия Ланская

Валерия Ланская. Фото: Оксана Капитан / Коммерсантъ

Российская актриса и звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская стала жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка рассказала, что злоумышленники взломали ее аккаунт в Telegram, когда она была в отъезде. При помощи искусственного интеллекта (ИИ) они подделали ее голос и начали рассылать ее знакомым сообщения с просьбой занять ей денег в размере от 30 до 70 тысяч рублей. В качестве доказательства мошенники рассылали голосовые сообщения, якобы записанные Ланской.

На просьбу занять денег откликнулся олимпийский чемпион Алексей Ягудин, однако его директор вовремя остановил спортсмена — медиаменеджера смутила просьба злоумышленников переслать средства на счет в «Уральском интернет-банке». Тогда же обо всем узнала сама Ланская.

Ранее 14-летняя школьница из Щелково отправила свои нюдсы мошеннику, который пообещал снять ее в клипе российской певицы Клавы Коки.

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      Анастасия Астахова
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