Школьница отправила нюдсы пообещавшему снять ее в клипе Клавы Коки мошеннику

Школьница отправила нюдсы мошеннику, пообещавшему снять ее в клипе Клавы Коки

14-летняя школьница из Щелково отправила свои нюдсы мошеннику, который пообещал снять ее в клипе российской певицы Клавы Коки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, подросток наткнулась в сети на объявление о поиске девушек в съемки музыкального ролика исполнительницы. Девочка заполнила анкету, после чего с ней связался неизвестный мужчина, который представился менеджером.

Он попросил подростка снять видео, где она танцует, а также прислать ему свои голые фотографии для прохождения кастинга в клип. Когда условия были выполнены, мошенник пропал со связи. Спустя некоторое время школьница обнаружила ссылку на альбом с ее интимными фотографиями, каждая из которых продавалась по отдельной цене.

Пострадавшая рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста», злоумышленника ищут.

Ранее стало известно, что российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов стал жертвой мошенников.