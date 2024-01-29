Актер и депутат Певцов стал жертвой мошенников

Актер Певцов стал жертвой мошенников и перевел им более миллиона рублей

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Злоумышленники написали артисту в Telegram от имени сотрудников ФСБ и заявили о том, что он может потерять все свои накопления, если не переведет деньги на безопасный счет. Сумма ущерба составила более миллиона рублей. Певцов обратился в полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Помимо этого, с актером провели профилактическую беседу о том, как не стать жертвой мошенников в сети.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам артистки, злоумышленники взломали ее страницу в Telegram, где пишут от ее имени.