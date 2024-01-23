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16:16, 23 января 2024Культура

Звезда «Универа» стала жертвой мошенников

Звезда «Универа» Кожевникова заявила, что ее страницу в Telegram взломали

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова сообщила, что стала жертвой мошенников. Ее слова приводит «Газета.ру».

По словам артистки злоумышленники взломали ее страницу в Telegram, где пишут от ее имени. «Я никому ничего не писала, ни у кого ничего не просила. Кому-то предлагают марафоны, у кого-то просят деньги в долг. Друзья, пожалуйста, игнорируйте. Это не я!» — сказала Кожевникова, отметив, что не знает, как вернуть свой аккаунт.

Ранее Мария Кожевникова выступила против суррогатного материнства. Артистка, которая воспитывает четверых сыновей, поделилась мнением, что такой способ заведения детей «не приведет ни к чему хорошему», так как таким образом человек пытается обмануть природу, которая «умнее нас».

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      Варвара Кошечкина
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