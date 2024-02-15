Суд в Петербурге отменил решение о депортации афганской журналистки

Суд в Петербурге отменил решение о депортации журналистки из Афганистана Хассани

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга отменил депортацию бежавшей из Афганистана журналистки Кобры Хассани. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Telegram.

Отмечается, что женщина содержалась в центре для иностранных граждан (ЦВСИГ), в отношении нее действует мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с этим ее принудительное выдворение за пределы территории РФ невозможно.

Также суд отклонил ходатайство судебного пристава-исполнителя о продлении срока пребывания журналистки в ЦВСИГ. «Длительное содержание Хассани в Центре временного содержания при том, что срок дальнейшего содержания не определен, необходимо рассматривать как чрезмерное ограничение ее прав и свобод», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 13 февраля Кировский районный суд приговорил Кобру Хассани и еще 12 граждан Афганистана к двум годам колонии-поселения за попытку незаконно перебраться из России в Европу в 2022 году через один из местных портов. С учетом срока, проведенного в СИЗО, все обвиняемые были освобождены от отбывания наказания.