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09:59, 15 февраля 2024Культура

Каждый пятый американец поверил в теорию заговора о Тейлор Свифт

Почти каждый пятый американец верит в теорию заговора о певице Тейлор Свифт

Фото: C Flanigan / Keystone Press / Globallookpress.com

Почти каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой певица Тейлор Свифт работает на Пентагон и помогает Джо Байдену выиграть президентские выборы в ноябре 2024 года. Такие результаты следуют из опроса, проведенного Университетом Монмута, передает The Wall Street Journal.

18 процентов опрошенных признались, что верят в теорию о том, что исполнительницу используют для политической пропаганды — чтобы помочь Байдену переизбраться на пост лидера США. При этом, многие из опрошенных относят себя к республиканцам.

Ранее в Министерстве обороны США отреагировали на слухи о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство.

Позже члены Демократической партии США захотели использовать концерты поп-звезды для привлечения избирателей в штате Флорида.

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      Анастасия Астахова
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