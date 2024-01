Минобороны США отреагировало на слухи о работе Свифт на ведомство

Минобороны США опровергло слухи о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

В Министерстве обороны США отреагировали на слухи о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. Об этом сообщили представители Пентагона, пишет издание Politico.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх призвала забыть об этом домысле, приведя цитату из песни артистки под названием Shake It Off.

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — опровергла слухи Сингх. Отмечается, что, когда тема разговора зашла о США, заместитель пресс-секретаря Пентагона процитировала другую песню исполнительницы Out Of The Woods.

Как отмечает издание, впервые о том, что Свифт работает на Пентагон, заявила ведущая Fox News Джесс Уоттерс, которая поведала, что четыре года назад подразделение психологических операций ведомства предложило певице сотрудничество. Предположительно, целью совместной работы стала борьба с дезинформацией в интернете.

Ранее мировой гастрольный тур Тейлор Свифт The Era попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал самым кассовым за всю историю.

В декабре прошлого года американский журнал Time назвал исполнительницу Человеком года.