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13:09, 11 января 2024Культура

Минобороны США отреагировало на слухи о работе Свифт на ведомство

Минобороны США опровергло слухи о том, что Тейлор Свифт работает на ведомство

Фото: Mike Blake / Reuters

В Министерстве обороны США отреагировали на слухи о том, что певица Тейлор Свифт работает на ведомство. Об этом сообщили представители Пентагона, пишет издание Politico.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх призвала забыть об этом домысле, приведя цитату из песни артистки под названием Shake It Off.

«Что касается этой теории заговора, то ее надо выбросить из головы», — опровергла слухи Сингх. Отмечается, что, когда тема разговора зашла о США, заместитель пресс-секретаря Пентагона процитировала другую песню исполнительницы Out Of The Woods.

Как отмечает издание, впервые о том, что Свифт работает на Пентагон, заявила ведущая Fox News Джесс Уоттерс, которая поведала, что четыре года назад подразделение психологических операций ведомства предложило певице сотрудничество. Предположительно, целью совместной работы стала борьба с дезинформацией в интернете.

Ранее мировой гастрольный тур Тейлор Свифт The Era попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал самым кассовым за всю историю.

В декабре прошлого года американский журнал Time назвал исполнительницу Человеком года.

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      Анастасия Астахова
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