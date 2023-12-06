Журнал Time назвал Тейлор Свифт Человеком года

Тейлор Свифт стала Человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина

Американский журнал Time назвал популярную певицу Тейлор Свифт Человеком года. Об этом сообщается на сайте издания.

Автор песен и исполнительница получила звание «Человек года» по версии Time, обойдя президента России Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III, руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана и других претендентов.

В посвященном ей материале на сайте Time отмечается, что достижения Свифт как артистки «настолько многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным». «Как поп-звезда, она находится в одном ряду с изысканной компанией: Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл», — говорится в статье. Там также подчеркивается, что Свифт построила бизнес-империю, по некоторым оценкам, стоящую больше одного миллиарда долларов.

В 2023 году, по мнению Time, певица стала главным персонажем в мире. «В этом году она довела до совершенства свое мастерство — не только в музыке, но и в качестве ведущего рассказчика современной эпохи», — заявили в журнале.

В 2022 году звание «Человек года» получил президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году победителем в этой номинации стал американский предприниматель Илон Маск.