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15:51, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Журнал Time назвал Тейлор Свифт Человеком года

Тейлор Свифт стала Человеком года по версии Time, обойдя Путина и Си Цзиньпина

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американский журнал Time назвал популярную певицу Тейлор Свифт Человеком года. Об этом сообщается на сайте издания.

Автор песен и исполнительница получила звание «Человек года» по версии Time, обойдя президента России Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III, руководителя компании OpenAI Сэма Альтмана и других претендентов.

В посвященном ей материале на сайте Time отмечается, что достижения Свифт как артистки «настолько многочисленны, что перечислять их кажется почти неуместным». «Как поп-звезда, она находится в одном ряду с изысканной компанией: Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной; как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл», — говорится в статье. Там также подчеркивается, что Свифт построила бизнес-империю, по некоторым оценкам, стоящую больше одного миллиарда долларов.

В 2023 году, по мнению Time, певица стала главным персонажем в мире. «В этом году она довела до совершенства свое мастерство — не только в музыке, но и в качестве ведущего рассказчика современной эпохи», — заявили в журнале.

В 2022 году звание «Человек года» получил президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году победителем в этой номинации стал американский предприниматель Илон Маск.

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      Маргарита Щигарева
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