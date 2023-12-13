Тур Тейлор Свифт попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав один миллиард долларов

Мировой гастрольный тур американской певицы Тейлор Свифт The Era» попал в Книгу рекордов Гиннесса и стал самым кассовым за всю историю. Об этом сообщает Guinness World Records.

Доход от серии шоу исполнительницы в разных странах превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, певица побила предыдущий рекорд британского музыканта Элтона Джона, мировой тур которого длился пять лет. Тогда Джону удалось заработать 939 миллионов долларов.

В тур The Eras Свифт отправилась в марте 2023 года, а завершить его планирует в декабре 2024-го. На данный момент артистка уже заработала в два раза больше, чем певица Бейонсе в двух своих турах Renaissance World Tour.

Ранее американский журнал Time назвал популярную певицу Тейлор Свифт Человеком года.

В ноябре сообщалось, что певица начала задыхаться во время концерта в Бразилии.