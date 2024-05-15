Министр обороны Британии отверг необходимость отправки западных войск на Украину

Глава Минобороны Британии Шэппс: НАТО не нужно отправлять войска на Украину

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс отверг необходимость отправки Западом войск на Украину. Об этом он рассказал в интервью подкасту газеты Telegraph.

«Солдаты НАТО на Украине не нужны. Достаточно будет того, чтобы союзники Украины предоставили ВСУ достаточно денег и оборудования для победы», — заявил он.

Глава Минобороны добавил, что западным государствам не стоит искать новые способы поддержки Киева, вместо этого сосредоточившись на усилении той помощи, которую они оказывают в настоящее время. Он также высказался против идеи отправить бывших военных стран НАТО для обучения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку таким образом Лондон может «преступить черту».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о потенциальной отправке западных войск на Украину. Он подчеркнул, что эскалация была бы очень опасной, отметив, что венгры не хотят третьей мировой войны.