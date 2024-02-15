ФСБ возбудила дело о госизмене против собиравшегося воевать в ВСУ россиянина

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Сыктывкара за поддержку ВСУ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело против жителя Сыктывкара, намеревавшегося совершить госизмену и воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» в управлении ФСБ по Республике Коми.

Мужчине вменяется статья 275 («Приготовление к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Он был задержан в декабре 2023 года в Белгороде и этапирован в Сыктывкар для проведения следственных действий.

По данным ФСБ, фигурант с августа по ноябрь 2023 года по своей инициативе через проукраинские Telegram-каналы контактировал с представителем военизированного формирования, запрещенного на территории России. Он принес присягу верности и выполнил задание, сфотографировав и сняв на видео уязвимые места объекта социальной инфраструктуры Сыктывкара для диверсии.

УФСБ по Республике Коми предоставили «Ленте.ру» оперативное видео с обвиняемым.

На кадрах виден мужчина, который ведет съемку. Он высаживается из поезда. Задержанный в кабинете следователя.

Ранее в феврале сообщалось, что суд арестовал жителя Саратовской области, который призывал участника специальной военной операции (СВО) сдаться в плен ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 352.1 («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен») УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.