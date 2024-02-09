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17:21, 9 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин уговаривал участника СВО сдаться в плен и попался ФСБ

ФСБ: житель Саратова подстрекал участника СВО сдаться в плен ВСУ

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Суд арестовал жителя Саратовской области, который призывал участника специальной военной операции (СВО) сдаться в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 352.1 УК РФ («Подстрекательство к добровольной сдаче в плен»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным ФСБ, фигурант в переписке со знакомым, который подписал контракт с Минобороны России и находится в зоне СВО, уговаривал сдаться в украинский плен. Противоправную деятельность выявили российские спецслужбы и задержали подстрекателя.

Ранее 9 февраля сообщалось, что сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) предотвратили атаку украинских дронов на бригаду, ремонтировавшую подстанцию под Горловкой. Силовики обнаружили и перехватили восемь беспилотников: пять FPV-дронов, а также Mavic3T, Mavic3PRO и Heqi. Также за сутки над Донецком и Макеевкой были подавлены 15 украинских беспилотников-разведчиков. Никто не пострадал.

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      Любовь Ширижик
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