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22:20, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск назвал цель покупки Twitter

Маск назвал увеличение продолжительности жизни цивилизации целью покупки Twitter

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск назвал основную целью покупки социальной сети X (ранее Twitter). По его словам, таким образом он надеется увеличить продолжительность жизни цивилизации, сообщил он на своей странице в соцсети.

«Я купил Twitter, чтобы увеличить возможную продолжительность жизни цивилизации», — написал миллиардер в ответ на сообщение пользователя, который выразил мнение о том, что приобретение соцсети в долгосрочной перспективе может оказаться самым важным решением в жизни Маска.

Ранее Маск назвал цензурой решение Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ограничить на платформе распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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