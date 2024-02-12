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14:29, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

Илон Маск возмутился решением Facebook ограничить интервью Путина Карлсону

Илон Маск назвал цензурой ограничение в Facebook интервью Путина Карлсону

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск назвал цензурой решение Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ограничить на платформе распространение интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он высказался в своем аккаунте в X (бывшая Twitter).

«Это безумный уровень цензуры!» — возмутился бизнесмен решением Facebook ограничить распространение на платформе интервью Путина, которое, как предполагается, могло быть принято по возможному приказу президента США Джо Байдена.

Ранее политический комментатор Ян Майлз Чонг в соцсети X заявил, что Facebook ограничил распространение интервью Путина Карлсону по приказу президента США. По его мнению, подобным решением основатель платформы Марк Цукерберг «отдал приоритет поддержанию благоприятных отношений с администрацией Байдена, а не установлению истины».

Интервью Путина Карлсону вышло в ночь на 9 февраля на сайте журналиста и в соцсети X в аккаунте журналиста. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

До этого Карлсон рассказал, что Илон Маск пообещал ему не блокировать интервью с президентом России, когда оно будет опубликовано в социальной сети. Он подчеркнул, что очень благодарен владельцу соцсети за это решение.

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      Олег Давыдов
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