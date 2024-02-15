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15:20, 15 февраля 2024Мир

МИД Польши признал авиакатастрофу под Смоленском происшествием вместо покушения

Глава МИД Польши Сикорский: авиакатастрофа под Смоленском не была покушением
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что авиакатастрофа самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году была происшествием, а не покушением. Об этом сообщает Wiadomosci.

«Расследование смоленской катастрофы, а не покушения, как утверждает лидер вашей партии, провела Польская комиссия по авиакатастрофам», — ответил дипломат на вопрос журналиста, упомянув позицию брата бывшего польского президента и лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Он напомнил, что комиссия опубликовала отчет, который был удален с правительственных сайтов прежней властью.

Ранее Варшава официально отказалась от иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском 2010 года. Таким образом, власти Польши прекратили действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау.

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      Семен Александров
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