Глава МИД Польши Сикорский: авиакатастрофа под Смоленском не была покушением

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что авиакатастрофа самолета бывшего президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году была происшествием, а не покушением. Об этом сообщает Wiadomosci.

«Расследование смоленской катастрофы, а не покушения, как утверждает лидер вашей партии, провела Польская комиссия по авиакатастрофам», — ответил дипломат на вопрос журналиста, упомянув позицию брата бывшего польского президента и лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского.

Он напомнил, что комиссия опубликовала отчет, который был удален с правительственных сайтов прежней властью.

Ранее Варшава официально отказалась от иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за авиакатастрофы под Смоленском 2010 года. Таким образом, власти Польши прекратили действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау.