МИД прокомментировал решение латвийского суда о законности депортации россиян

Захарова сочла решение суда Латвии о законности депортации россиян антигуманным

Решение Конституционного суда в Латвии о законности депортации россиян за незнание государственного языка республики — антигуманно. Так постановление прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает Telegram-канала Baltnews.

«Конституционный суд Латвии принял антигуманное решение, противоречащее международным обязательствам этой страны», — приводятся в публикации слова спикера МИД.

В 2022 году Сейм республики принял поправки в миграционное законодательство, обязывающие граждан России подтверждать знание латышского языка для продления вида на жительство (ВНЖ).

По информации СМИ, истцами в деле стали неназванные россияне. Они просили суд оценить соответствие параграфа 58 переходных положений закона «Об иммиграции» статьям 1 и 96 конституции страны.

15 февраля Конституционный суд Латвии признал правомерным и соответствующим конституции страны юридические нормы миграционного законодательства, позволяющие лишать ВНЖ россиян, не сдавших экзамен по государственному языку.