Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка
Конституционный суд Латвии вынес постановление касательно правомерности депортации россиян за незнание латышского языка. Согласно позиции Риги, лишать граждан России вида на жительство (ВНЖ) и депортировать из страны из-за несдачи государственных экзаменов — законно и соответствует конституции, передает портал Baltnews в Telegram.
15 февраля Конституционный суд огласил решение по делу о законности нормы, обязывающей граждан России подтверждать знание латышского языка для продления ВНЖ. «Конституционный суд Латвии признал законной депортацию граждан России», — отмечается в сообщении агентства.
По информации СМИ, истцами в деле являются неназванные российские граждане. Они просили суд оценить соответствие параграфа 58 переходных положений закона «Об иммиграции» статьям 1 и 96 конституции страны.
15 февраля в Латвии также вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Закон был принят Сеймом республики в ноябре.