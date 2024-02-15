Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

Конституционный суд Латвии признал законной депортацию россиян за незнание языка

Конституционный суд Латвии вынес постановление касательно правомерности депортации россиян за незнание латышского языка. Согласно позиции Риги, лишать граждан России вида на жительство (ВНЖ) и депортировать из страны из-за несдачи государственных экзаменов — законно и соответствует конституции, передает портал Baltnews в Telegram.

15 февраля Конституционный суд огласил решение по делу о законности нормы, обязывающей граждан России подтверждать знание латышского языка для продления ВНЖ. «Конституционный суд Латвии признал законной депортацию граждан России», — отмечается в сообщении агентства.

По информации СМИ, истцами в деле являются неназванные российские граждане. Они просили суд оценить соответствие параграфа 58 переходных положений закона «Об иммиграции» статьям 1 и 96 конституции страны.

15 февраля в Латвии также вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Закон был принят Сеймом республики в ноябре.