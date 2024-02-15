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15:01, 15 февраля 2024Бывший СССР

Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

Конституционный суд Латвии признал законной депортацию россиян за незнание языка

Фото: Alexander Welscher / DPA / Globallookpress.com

Конституционный суд Латвии вынес постановление касательно правомерности депортации россиян за незнание латышского языка. Согласно позиции Риги, лишать граждан России вида на жительство (ВНЖ) и депортировать из страны из-за несдачи государственных экзаменов — законно и соответствует конституции, передает портал Baltnews в Telegram.

15 февраля Конституционный суд огласил решение по делу о законности нормы, обязывающей граждан России подтверждать знание латышского языка для продления ВНЖ. «Конституционный суд Латвии признал законной депортацию граждан России», — отмечается в сообщении агентства.

По информации СМИ, истцами в деле являются неназванные российские граждане. Они просили суд оценить соответствие параграфа 58 переходных положений закона «Об иммиграции» статьям 1 и 96 конституции страны.

15 февраля в Латвии также вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Закон был принят Сеймом республики в ноябре.

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      Глеб Палехов
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