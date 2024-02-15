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09:51, 15 февраля 2024Путешествия

В Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами

В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами

Фото: Sergi Kabrera / Unsplash

В Латвии начал действовать запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. Соответствующие правки в закон были внесены в ноябре. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что гражданам страны дали три месяца на то, чтобы перерегистрировать транспорт. Если владельцы автомобилей не успели сделать это до 15 февраля, их машины будут конфисковывать, а также выписывать штраф от 750 до 2000 евро.

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При этом, как уточняет источник, вывезти автомобили из Латвии оказалось проще, чем оформить латвийские номера, поскольку для этого необходимо заплатить не только таможенную пошлину, но и НДС в размере 21 процента от стоимости транспорта.

Исключение власти Латвии предусмотрели только для дипломатов и тех, кто пересекает страну транзитом. Для пересечения Латвии на машине путешественникам нужно предоставить информацию о транспортном средстве, водителе и времени пребывания — оно не может превышать 24 часов.

Ранее в МИД РФ обновили рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. В ведомстве уточнили, что самые громкие инциденты, связанные с дискриминацией туристов, наблюдаются в прибалтийских государствах — прежде всего, в Латвии.

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      Марк Успенский
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