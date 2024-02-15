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15:33, 15 февраля 2024Экономика

Мосбиржа объяснила сбой редкой технической ошибкой

Глава департамента Мосбиржи Демидов объяснил сбой 13 февраля редкой ошибкой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Технической сбой, из-за которого торги на Мосбирже были приостановлены 13 февраля, связан с редкой ошибкой, которая могла произойти на любом сервере. Таким образом в кулуарах уральского форума «Кибербезопасность в финансах» проблему объяснил директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергей Демидов, пишет РИА Новости.

По его словам, ни один производитель не гарантирует 100-процентную работу, поэтому на серверах время от времени случаются сбои. В этом случае торги должны приостанавливаться, чтобы перейти на резервный сервер, что и произошло.

Демидов заметил, что за предыдущие десять лет площадка сталкивалась только с двумя аналогичными ошибками. Этот случай будет расследовать, чтобы подобная ситуация не возникала в будущем. «Инфраструктура биржи достаточно сложная с технологической точки зрения», — подчеркнул он.

Торги на Мосбирже на этой неделе приостанавливали два раза — 13 и 14 февраля. Перерывы продолжались два часа и час соответственно. Во второй раз площадка объясняла сбой ошибкой конфигурации сервера, на который перешли при устранении проблемы днем ранее.

В начале недели, 12 февраля, Мосбиржа сообщала, что в ближайшие дни на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка будут проводиться технические работы по обновлению системы.

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      Платон Щукин
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