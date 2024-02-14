Мосбиржа снова приостановила работу

Московская Биржа второй день подряд приостановила торги на фондовом рынке

В среду, 14 февраля, Московская Биржа приостановила торги на фондовом рынке второй день подряд. О времени возобновления работы площадка пообещала сообщить позднее.

Торги на Мосбирже приостановили с 10:36 по московскому времени. Причину паузы в работе представители площадки не назвали. Торги на срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции ведутся в штатном режиме. Спустя полчаса биржа объявила о возобновлении торгов на Фондовом рынке с 11:35.

Впервые в 2024 году торги на фондовом рынке Московской биржи приостановили в 13:58 во вторник, 13 февраля. Причиной стала аппаратная ошибка основного сервера. Биржа извинилась за доставленные неудобства и отметила, что для перехода на резервный сервер уйдет чуть более часа.

В начале недели, 12 февраля, площадка сообщала, что в ближайшие дни на тестовом контуре «Т1» фондового и валютного рынка будут проводиться технические работы по обновлению системы.

Последний крупный сбой в работе Мосбиржи произошел в сентябре прошлого года. Тогда работа возобновилась спустя два часа после остановки. Общий ущерб от приостановки руководство площадки назвало незначительным, однако пообещало рассмотреть запросы участников торгов на компенсации в индивидуальном порядке.

