Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:58, 13 сентября 2023Экономика

Мосбиржа оценила убытки от приостановки торгов

Мосбиржа назвала незначительными убытки от приостановки торгов 13 сентября

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Московская биржа считает общий размер потенциального убытка от четырехчасовой приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября незначительным, говорится в заявлении площадки. В нем выражена уверенность, что потери не отразятся на деятельности биржи и рынка в целом.

«Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — отметили в пресс-релизе.

Работа останавливалась из-за нарушения целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка, произошедшего из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы.

В сообщении биржи отмечается, что такая ошибка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые, а текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.

В связи с произошедшим торги возобновили с последней точки резервного копирования в 4:45 по московскому времени. Перед этим модуль, в котором была обнаружена ошибка, протестировали. Торгово-клиринговая система была доступна участникам с 11:27, а сами торги возобновились с 13:30.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут в армию на контракт. Кого освободят от службы во время мобилизации

    Россиянин сообщил о похищении друга тремя мужчинами в военной форме

    В Азербайджане сообщили о крушении военного транспортного средства

    Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

    Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

    Пашинян заявил о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

    В ООН призвали прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

    Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

    Венгрия потребовала от Украины возвращения языковых свобод

    Названа дата выхода iOS 17

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости