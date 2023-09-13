Мосбиржа оценила убытки от приостановки торгов

Мосбиржа назвала незначительными убытки от приостановки торгов 13 сентября

Московская биржа считает общий размер потенциального убытка от четырехчасовой приостановки торгов на срочном рынке 13 сентября незначительным, говорится в заявлении площадки. В нем выражена уверенность, что потери не отразятся на деятельности биржи и рынка в целом.

«Московская биржа готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесенных ими убытков в приоритетном порядке», — отметили в пресс-релизе.

Работа останавливалась из-за нарушения целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка, произошедшего из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы.

В сообщении биржи отмечается, что такая ошибка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые, а текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.

В связи с произошедшим торги возобновили с последней точки резервного копирования в 4:45 по московскому времени. Перед этим модуль, в котором была обнаружена ошибка, протестировали. Торгово-клиринговая система была доступна участникам с 11:27, а сами торги возобновились с 13:30.