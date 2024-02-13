Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке с 13:58

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены с 13:58 по московскому времени. Сообщение об этом опубликовано на сайте площадки спустя восемь минут. Причина сбоя и время возобновления торгов не указывается.

В последний раз сбой в торгах на Московской бирже произошел в сентябре прошлого года. Тогда торги возобновились спустя два часа после остановки. Общий ущерб от приостановки руководство площадки назвало незначительным и пообещало рассмотреть запросы участников торгов в индивидуальном порядке.

Причиной неполадок стали ошибки в работе торгово-клиринговой системы, что привело к нарушению целостности данных о сделках, заключенных на утренней сессии срочного рынка.

В середине января группа частных инвесторов подала иск к Банку России по поводу приостановки торгов в 2022 году. Они оценили убытки от такого решения в 140 миллионов рублей. Однако та ситуация не имела отношения к сбоям Мосбиржи, торги прекратили из-за реакции рынка на начало боевых действий на Украине.