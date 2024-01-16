В России оценили убытки от приостановки торгов на Московской Бирже

РБК: убытки от остановки торгов на Мосбирже в 2022 году составили 140 млн рублей

Убытки от остановки торгов на Мосбирже в 2022 году составили 140 миллионов рублей. Такую оценку своим финансовым потерям дали частные инвесторы, которые подали иск к Банку России, сообщает РБК.

По словам обратившихся в суд шести россиян, из-за приостановки работы площадки 24 февраля 2022 года клиенты не смогли закрыть маржинальные позиции, что привело к долгам перед брокерами и финансовым потерям. Если бы Мосбиржа не прекращала торги, они успели бы завершить сделки до более глубокого падения рынка. Поэтому они требуют признать незаконными предписания ЦБ на остановку торгов на Московской Бирже.

В регуляторе утверждают, что продолжение торгов утром 24 февраля могло бы привести к еще большей волатильности котировок. Центробанку было необходимо приостановить торговую сессию для того, чтобы выработать алгоритм действий в условиях значительных геополитических рисков, ответили представители Банка России.

Инвесторы подали коллективный иск против Банка России в октябре 2023 года. Первоначально в документе пострадавшими были указаны 16 человек, а в качестве третьих лиц привлечены Мосбиржа и входящий в нее Национальный клиринговый центр (НКЦ). Позднее суд вернул исковое заявление, решив, что оно было составлено с нарушением требований.

Московская и Санкт-Петербургская биржи приостановили торги 24 февраля 2022 года, так как рынок начал снижаться после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции. После того как котировки рубля, акций и фьючерсов на Мосбирже уперлись в установленные площадкой границы, участникам запретили подавать заявки и заключать договоры во всех режимах торгов по всем видам ценных бумаг начиная с 08:10 по московскому времени.

Позднее российские брокеры нашли способ проводить торги акциями и другими ценными бумагами во время закрытия биржи. Они стали использовать нестандартные инструменты — торговые терминалы, аналогичные биржевым, и другие способы социального взаимодействия, в частности чаты в мессенджерах. Брокеры оставляли в чатах заявки на покупку ценных бумаг в надежде приобрести их у других профессиональных участников рынка, например у управляющих компаний. Подобные соглашения носили разовый характер, так как в отсутствие биржевых торгов нет нормального ценообразования.