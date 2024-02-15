Среда обитания
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10:36, 15 февраля 2024Среда обитания

Москве предсказали огромные сугробы

Синоптик Вильфанд: в ближайшие дни сугробы в столице вырастут на 10 сантиметров

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ближайшие дни из-за обильных снегопадов высота сугробов в Москве увеличится на 7-10 сантиметров. Таким прогнозом с ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег, местами сильный, начался в столице в ночь на четверг, 15 февраля. По прогнозам синоптика, снегопад будет продолжаться весь день, он также ожидается в ночь на пятницу, 16 февраля, и будет продолжаться в первую половину дня. Всего в Москве выпадет не менее 20 процентов месячной нормы осадков.

Гололедица, которая наблюдалась в Москве из-за ледяного дождя, со второй половины четверга ослабнет, а в пятницу прекратится.

В четверг днем после полудня ожидается минус 8-10 градусов, а по области — минус 7-12 градусов, что примерно на семь градусов ниже нормы. Ночью пятницы в Москве похолодает до минус 11-13 градусов, по области — до минус 15 градусов. Днем ожидается минус 5-7 градусов, по области — до минус 9 градусов, что примерно на шесть градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд предсказывал, что выраженный циклон принесет в столичный регион 15 и 16 февраля холодный воздух и ясные дни без осадков.

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      Мария Черкасова
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