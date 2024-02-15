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12:08, 15 февраля 2024Среда обитания

Москвичи бросились покупать квартиры в рассрочку

Доля сделок по новостройкам в рассрочку в столице выросла на 6,7 п.п.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Доля сделок по новостройкам с рассрочкой в Москве в январе выросла на 6,7 процентного пункта по отношению к декабрю 2023 года. О том, что жители столицы бросились покупать квартиры в рассрочку, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Интерес к этому виду сделок вырос на фоне снижения доступности ипотеки, объясняет руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По его словам, в настоящее время в столице по льготной ипотеке можно претендовать на квартиру не более чем за 8,5 миллиона рублей. При этом по такой цене в столице можно приобрести только небольшую студию.

В январе доля сделок с рассрочкой в столице составила почти 11 процентов, заявил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

При рассрочке можно внести не 30 процентов, как при ипотечном кредите, а 15 процентов первоначального взноса, уточнила ведущий специалист по новостройкам в компании «Миэль» Марина Шадрунова. Также застройщики могут предложить гибкие условия оплаты — ежемесячной либо траншами с учетом ситуации у покупателя.

При этом многие пользующиеся рассрочкой москвичи ожидают снижения ключевой ставки, чтобы выйти в ипотеку, добавила директор по продажам девелопера Sense Наталья Шичанина.

Ранее директор по взаимодействию с инвесторами ГК «А101» Анатолий Клинков высказал мнение, что заменой льготной ипотеке в России может стать развитие льготного субсидирования застройщиками с привлечением бридж-кредитов.

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      Мария Черкасова
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