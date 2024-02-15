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15:41, 15 февраля 2024Среда обитания

На рынке съемного жилья в Москве заметили необычную тенденцию

В Москве заметили необычно высокий для начала года спрос на аренду квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В начале 2024 года на рынке арендного жилья в Москве заметили необычную тенденцию — спрос на съемные квартиры резко увеличился. Об этом сообщают эксперты риелторской компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

По данным специалистов, число запросов на аренду жилья в столице в январе и первой декаде февраля выросло на 15 процентов относительно декабря. При этом обычно в первые два месяца года такой активности на рынке не наблюдается. По оценкам аналитиков, чаще всего в январе интерес к съемному жилью примерно на десять процентов меньше, чем в декабре.

Нетипичную для текущего периода динамику в «Инком-Недвижимости» объясняют ростом предложения (оно увеличилось на 12,8 процента с начала года) и тем, что потенциальные арендаторы смирились с высокими ценами. При этом в эконом-сегменте дефицит съемных квартир сохраняется, отметили эксперты. «Наиболее доступные по цене объекты сдаются очень быстро, не успевают накапливаться, поэтому пока о восстановлении предложения в этом сегменте речи нет», — пояснила замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Сейчас снять самую дешевую квартиру в Москве получится за 30 тысяч рублей в месяц — столько стоит «однушка» в Некрасовке. Также есть варианты до 38 тысяч рублей в месяц, они находятся в Кузьминках, Черемушках, Бабушкинском и Можайском районах.

Ранее стало известно, что москвичи бросились избавляться от жилья — число выставленных на продажу квартир и апартаментов на первичном рынке выросло на 16,3 процента по сравнению с декабрем.

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      Нина Ташевская
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