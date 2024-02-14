В Москве резко выросло число выставленных на продажу квартир и апартаментов

В январе 2024 года москвичи бросились избавляться от жилья — число выставленных на продажу квартир и апартаментов на первичном рынке выросло на 16,3 процента по сравнению с декабрем. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

По данным специалистов, в первом месяце года предложение «первички» массового сегмента достигло 22,9 тысячи лотов. Из них 20,8 тысячи приходится на квартиры, а 2100 — на апартаменты. Несмотря на рост за месяц, относительно января прошлого года показатель уменьшился на 9,4 процента.Больше всего выставлено на продажу однокомнатных форматов — они занимают 38,3 процента предложения.

Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра уменьшилась на 1,4 процента за месяц, но выросла на 20,7 процента за год, до 321,83 тысячи рублей. Средняя же стоимость лота по итогам января достигла 14,2 миллиона рублей.

«Вступление в силу новых условий по ипотеке сразу отразилось на показателях спроса и предложения. Покупательская активность за месяц сократилась на 58 процентов, объем предложения к концу января вырос на 16,3 процента, средневзвешенная цена предложения скорректировалась на 1,4 процента. В структуре предложения не наблюдалось заметных изменений, а в структуре спроса было отмечено существенное сокращение доли ипотечных сделок — 79 процентов, минус 9 процентных пунктов за месяц», — прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Эксперт ожидает, что к концу первого квартала 2024 года спрос оживится, однако после ужесточения условий выдачи ипотеки уровень интереса к первичному жилью вряд ли достигнет показателей за аналогичный период 2024-го.