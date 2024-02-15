На Украине ликвидировали четвертого воевавшего за ВСУ чешского наемника

Seznam Zprávy: МИД Чехии подтвердил ликвидацию четвертого наемника на Украине

Чехия подтвердила ликвидацию четвертого гражданина страны, находившегося в качестве наемника на Украине. Об этом сообщает Seznam Zprávy со ссылкой на сотрудника Министерства иностранных дел (МИД) страны.

«Могу подтвердить ликвидацию одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки», — отметил изданию официальный представитель МИД Дэниел Дрейк.

Внешнеполитическое ведомство Чехии официально зарегистрировало четырех граждан страны в числе лишившихся жизни в зоне СВО, однако, «на самом деле, вероятно, их больше», подчеркивает издание.

20 марта 2023 года пресс-секретарь МИД Чехии Дрейк заявлял, что страна подтвердила два случая ликвидации граждан, воевавших на стороне Киева.