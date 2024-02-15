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14:38, 15 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали необходимую для мобилизации 500 тысяч человек сумму

Депутат Гетманцев: для мобилизации 500 тыс. бойцов Украине нужно 720 млрд гривен

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Для мобилизации 400-500 тысяч военнослужащих украинским властям потребуется 720 миллиардов гривен (около 19 миллиардов долларов). Такую сумму назвал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, для этого руководству Украины придется принимать непопулярные решения. «Это огромные деньги. И где их взять – это большой вопрос. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета», — заявил депутат, допустив, что правительству республики придется повышать налоговые ставки.

Ранее украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз высказывал предположение, что мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Киеву не менее чем в 34,5 миллиарда долларов. При этом он отметил, что властям Украины не удастся избежать мобилизации даже при нехватке средств.

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