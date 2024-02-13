Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 13 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили стоимость мобилизации 400 тысяч человек

Эксперт Дубогрыз: мобилизация 400 тыс. человек обойдется Киеву в $34,5 миллиарда

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Киеву в сумму не менее чем в 34,5 миллиарда долларов. С такой оценкой украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз выступил в интервью телеканалу «Эспрессо».

По его мнению, только на выплаты, экипировку и питание для такого количества мобилизованных Украине потребуется порядка 360 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов) в год. «Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше — 1,2-1,3 триллиона гривен (около 34,5 миллиарда долларов)», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

      На Украине спрогнозировали продолжительность ремонта Приднепровской ТЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше