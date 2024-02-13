На Украине оценили стоимость мобилизации 400 тысяч человек

Эксперт Дубогрыз: мобилизация 400 тыс. человек обойдется Киеву в $34,5 миллиарда

Мобилизация 400 тысяч человек может обойтись Киеву в сумму не менее чем в 34,5 миллиарда долларов. С такой оценкой украинский финансовый эксперт Евгений Дубогрыз выступил в интервью телеканалу «Эспрессо».

По его мнению, только на выплаты, экипировку и питание для такого количества мобилизованных Украине потребуется порядка 360 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов) в год. «Это без обучения, логистики, комплектации новых центров или их построения, без зарплат инструкторам, нового оружия. То есть реальная цифра втрое, а то и в четыре раза больше — 1,2-1,3 триллиона гривен (около 34,5 миллиарда долларов)», — заявил он.