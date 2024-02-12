Зеленский продлил военное положение на Украине

Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая 2024 года. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Издание отмечает, что в связи с этим «выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий президента, точно не состоятся».

Ранее сообщалось, что украинский кабинет министров принял решение о круглосуточной работе военкоматов. В частности, они будут 24 часа в сутки рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания, организовывать проведения медицинских осмотров, вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных, учет транспортных средств во время мобилизации и в военное время.

Кроме того, как заявил ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, выборы президента страны точно не состоятся весной 2024 года. «Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение», — сказал он.